شكرا لقرائتكم خبر عن أول مصارعة أردنية وأول مصارع كويتي يعلنان خطوبتهما والان مع التفاصيل

أعلن أول مصارع كويتي في مؤسسة المصارعة العالمية WWE ناصر الرويح، اليوم الجمعة، خطوبته من أول مصارعة أردنية في WWE شادية بسيسو.

وقال الرويح عبر حسابه في أنستغرام ، نحن سعداء جداً لمشاركتكم بخبر خطوبتنا، ونتمي لكم ولمن تحبون سنة سعيدة .

يذكر أن الثنائي شادية بسيسو و ناصر الرويح قد بدأوا رحلة التدريب في WWE بمركز تدريبات الاداء في أورلاندو ليبدأ الثنائي أولى خطوات النجومية داخل WWE.

وذكرت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية و العالمية أن شادية بسيسو أول أمرأة عربية يتم اختيارها من WWE للتدرب في مركز التدريبات الخاص بها، وناصر الرويح كأول كويتي يتم اختياره أيضا من WWE.