شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صورة عبد الله السعيد بقميص بيراميدز والان مع التفاصيل

أعلن نادي بيراميدز، عن تعاقده رسميا مع عبدالله السعيد نجم أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهي المفاجأة التي نوه عنها حساب النادي منذ ساعة

وأصبح عبد الله السعيد، جاهزاً لقيادة فريق بيراميدز بمواجهة الأهلي في اللقاء المقرر له في تمام الساعة السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة الثامنة للدوري العام.

ويعد عبدالله السعيد أحد أبرز لاعبي الكرة المصري ونجح في تسجيل 86 هدفا خلال مشاركتة في الدوري المصري خلال مشاركته مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

شاهد صورة اللاعب بقميص بيراميدز :