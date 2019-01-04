يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق بيراميدز في مساء يوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019 على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة من مباريات الجولة الثامنة ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق الأهلي طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها المارد الأحمر، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، كما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

وينتظر فريق الأهلي أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق بيراميدز، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة الأولى مضيفه فريق سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا أيضاً، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الأهلي في هذه المباراة على النحو التالي: شريف إكرامي / كريم نيدفيد / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / رمضان صبحي / وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق بيراميدز طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك نجح فريق بيراميدز في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، كما سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل في مباراتين.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق بيراميدز في هذه المباراة على النحو التالي: أحمد الشناوي / رجب بكار / علي جبر / إسلام صيام / أحمد أيمن منصور / أحمد توفيق / محمد مجديِ أفشة / كارلوس كينو / محمد فاروق / إيريك تراوري / عمرو مرعي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الأهلي مع مضيفه فريق بيراميدز عبر قناة ON Sport HD1 بصوت المعلق أحمد شوبير وأيضاً قناة Nile Sport بصوت المعلق مدحت شلبي، وذلك في تمام الساعة 18:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 19:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.