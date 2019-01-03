الرئيس العراقي: بغداد وأنقرة بحاجة إلى اتفاقية شاملة بما فيها قضية المياه

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أنطاكيا —سبوتنيك.وتابع صالح في مؤتمر صحفي جمعه اليوم الخميس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "نحتاج إلى شراكة استراتيجية مع تركيا"، حسب وكالة الأناضول للأنباء.
© AP Photo / Hadi Mizban
وبخصوص قضية المياه الشائكة بين البلدين قال الرئيس العراقي:"نحن في تركيا من أجل التوصل إلى حلول لأبرز القضايا العالقة"، مؤكدا أن "العراق وتركيا بحاجة إلى اتفاقية شاملة تتضمن إنهاء موضوع المياه".
وأعلن الرئيس التركي أردوغان، عن تخصيص مبلغ 5 مليار دولار لإعادة الإعمار في العراق.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، برهم صالح، أثناء زيارته إلى تركيا، "تعهدنا بتقديم 5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق وسرعنا عملياتنا بهذا الشأن".
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