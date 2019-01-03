الرئيس العراقي: بغداد وأنقرة بحاجة إلى اتفاقية شاملة بما فيها قضية المياه

أنطاكيا —سبوتنيك.وتابع صالح في مؤتمر صحفي جمعه اليوم الخميس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "نحتاج إلى شراكة استراتيجية مع تركيا"، حسب وكالة الأناضول للأنباء.

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ولفت صالح إلى أن "التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية مع أنقرة قضية مهمة لنا، ونريد بناء المنظومة المشتركة لأمننا"، وتابع "نريد إقامة علاقة استراتيجية مع تركيا".

وبخصوص قضية المياه الشائكة بين البلدين قال الرئيس العراقي:"نحن في تركيا من أجل التوصل إلى حلول لأبرز القضايا العالقة"، مؤكدا أن "العراق وتركيا بحاجة إلى اتفاقية شاملة تتضمن إنهاء موضوع المياه".

وأعلن الرئيس التركي أردوغان، عن تخصيص مبلغ 5 مليار دولار لإعادة الإعمار في العراق.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، برهم صالح، أثناء زيارته إلى تركيا، "تعهدنا بتقديم 5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق وسرعنا عملياتنا بهذا الشأن".