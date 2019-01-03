شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

يشهد اليوم الخميس والموافق 3/ 1/ 2018 عددا من المواجهات النارية وبالتحدبد مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي المنتظرة لذا؛ نرصد لكم عبر التقرير التالي مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات الدوري الانجليزي: - مانشستر سيتي × ليفربول: في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 2 مواعيد مباريات الدوري المصري: - المصري × الجونة: في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة على أون سبورت مواعيد مباريات الدوري الاسباني: - فياريال × ريال مدريد: في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 3 مواعيد مباريات كأس مصر: - بتروجيت × إنبي: في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة على قناة النيل للرياضة مواعيد مباريات كأس الملك: - الجندل × النصر: في تمام الساعة 2:35 بتوقيت القاهرة على قنوات دوري بلس - الوحدة × النعيرية: في تمام الساعة 6:50 بتوقيت القاهرة على قنوات دوري بلس

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