شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

يخوض فريق ليفربول مباراة من العيار الثقيل ضد مانشستر سيتي وذلك مساء اليوم الخميس الموافق 3/1/ 2019 في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وتعد مباراة قوية وهامة للنجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي حيث تعتبر نتيجتها هامة للغاية في حالة الفوز بالتحديد ستفتح الباب أمام الريدز لحصد لقب البريميرليج.

ويستضيف ملعب الإمارات مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والمقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت الإمارات.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 الرياضية المشفرة وبصوت المعلق المميز والمتألق رؤوف خليف.

وهناك عددا من القنوات المفتوحة المجانية ستذيع اللقاء فكل ما عليك فعله هو ضبط التردد فقط وهي؛ قناة RMC Sport 1 الفرنسية بالإضافة إلى Sport TV 2 بجانب فضائية Sport Klub 1 Serbia.

ويحتل فريق ليفربول الانجليزي صدارة جدول ترتيب فرق بطولة الدوري برصيد 54 نقطة بدون خسارة حتى الآن حيث فاز في 17 مباراة وتعادل 3 مباريات.