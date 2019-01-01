شكرا لقرائتكم اشتباكات عنيفة بين عرب وعمال مناجم ذهب شمال تشاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نجامينا - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 1 يناير 2019 - اخر تحديث في 1 يناير 2019 / 00:26

وقعت معارك عنيفة بين عرب قادمين من ليبيا وعمال مناجم ذهب بين يومي الخميس والسبت في أقصى شمال تشاد في منطقة كوري بوغودي الغنية بالذهب، وفق ما أعلن مصدر أمني ومنظمة غير حكومية.



ولم يعطِ المصدر الأمني أي حصيلة للضحايا لكن «الجمعية التشادية لحقوق الإنسان» أشارت إلى سقوط 30 قتيلاً وأكثر من مئتي جريح في صفوف عمال المناجم.

وأعلنت الجمعية في بيان أول من أمس أن «اشتباكات عنيفة جداً» وقعت بين يومي الخميس والسبت في منطقة كوري بوغودي بين عرب وأبناء منطقة وداي الواقعة شرق تشاد.

وأكد مصدر عسكري وقوع معارك الخميس في المنطقة النائية الواقعة عند الحدود مع ليبيا.

وأعلنت مصادر قريبة من سكان منطقة وداي حصول معارك يومي الجمعة والسبت في المنطقة الغنية بالذهب.

وقال ناشط تشادي في الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان يدعى عبدالعزيز يوسف مصطفى إن «العرب هاجموا أبناء وداي وكل من يتواجد في كوري بوغودي من غير العرب للتنقيب عن الذهب». وأضاف أن العرب الذين هاجموا انطلاقاً من ليبيا تمكّنوا السبت من طرد المنقّبين عن الذهب في المنطقة.

ودائماً ما تحصل مواجهات بين العرب وأبناء منطقة وداي شرق تشاد على خلفية نزاعات على الأراضي.

وتتّهم الجمعية الرئيس التشادي إدريس ديبي باستغلال العرب للسيطرة على كوري بوغودي.

وبعدما هاجم متمرّدون تشاديون أتوا من ليبيا كوري بوغودي منتصف آب (أغسطس) الماضي، شنّت نجامينا عملية عسكرية في جبال تيبستي من أجل «تطهير» المنطقة من المنقّبين غير الشرعيين و «قطاع الطرق» وفق ما أعلن وزير الداخلية أحمد محمد بشير.

ومنذ اكتشاف مناجم ذهب في جبال تيبستي بين العامين 2012 و2013 يسعى تشاديون وأجانب للاستفادة منها في شمال تشاد.

وفي 2014 كلّفت تشاد مكتب الأبحاث الجيولوجية الفرنسي «بي جي إر إم» إعداد قائمة بالمناجم في البلاد. وفي السنوات اللاحقة سمحت لشركات باستكشاف المناجم في تيبستي.