القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منوعات الإثنين 2018.12.31 04:31 مساء بتوقيت أبوظبي 134 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> ‎شاهد كيف استعد العالم لاستقبال العام الجديد بالأضواء والاحتفالات. فيديوهات من نفس الصفحة فضيحة تضرب واشنطن بوست بسبب خاشقجي وقطر وتركيا برج خليفة يبهر العالم ويدخل "جينيس" في احتفالات رأس السنة العالم يتزين لاستقبال العام الجديد أبرز 10 أحداث شهدها العالم خلال عام 2018 فيديوهات جديدة

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