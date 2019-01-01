دعاء 2019 في ليلة رأس السنة الجديدة

الكثير يبحثون عن دعاء 2019 و ذلك لبداية السنة الجديدة بداية صحيحة فالكثير يفضلون الصلاة و الدعاء و التوجه لله جل و علا بالدعاء و التضرع و طلب أمنياتهم في عامهم الجديد .

دعاء السنة الجديدةَ :

“ربنا احفظ لنا منْ حولنا و لا تحرمنا قريبْ ۆ لا بعيد ، و اكتبْ لنا يا اللَّه في العام القادم فرحة ،

تغير بها مجرى حياتنا إلى الأبد ياالله .. اللھم آمين” .

“اللهم أدخل علينا هذه السنة بالمسرات و الخيرات و سلام و وئام

و أبعد عنا كل شر وحزن و انصر ألإسلام و فرح كل المسلمين و العرب أجمعين و تكون سنة غير كل السنين”

“اللهم أستغفرك منه فاغفر لي”

“اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك و قنّطه منا كما قنّطته من عفوك

و باعد بيننا و بينه كما حُلت بينه و بين مغفرتك إنك قادر على ذلك و أنت الفعال لما تريد”

“اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره ،

اللهم إنا نسألك اللهم أن تجعله عام خير و أن تنصر الإسلام و تعز المسلمين

و أسألك اللهم عملا يقربنى إليك ياذا الجلال و الإكرام و صل اللهم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم “

“الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه اللهم إنك قدير ..

و هذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها و نعوذ بك

من شرها و نستكفيك فواتها و شغلها فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم”

“اللهم اكتب لنا تغييراً للأفضل في نفوسنا و أحوالنا و حقق لنا ما نتمنى يا الله ،

اللهم إنا نستودعك كل ما نخشى فقدانه و أنت خير الحافظين

“اللهم هذا عام قد أدبر و قد أحصيت علينا ما أحصيت من ذنوب فاغسلها بفيض مغفرتك ،

اللهم هذا عام قد أقبل فأعنا فيه على لزوم طاعتك”.

نصائح لقبول الدعاء :

البدء بالصلاة على سيد الخلق أجمعين ، سيدنا محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وبعدها ترديد “اللهم باسمك الأعظم” ثلاث مرات

يفضل تأجيل الدعاء للثلث الأخير من الليل حيث ينزل فيه الله إلى السماء الدنيا