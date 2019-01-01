أدعية دينية لاستقبال العام الجديد

العام الجديد يحمل لنا في الكثير من الفرص الجديدة والهامة التي يسعى لها الشخص من خلال التخطيط الجديد والمثمر من أجل تحقيق الكثير من النجاحات في العام الجديد، حيث إن العام الجديد يمنح الأشخاص فرصة من أجل النظر والتفكير في بعض الأمور المتواجدة في حياتنا، مع مراجعة كافة القرارات القديمة والتي اتخذها الشخص في السابق سواء في الحياة العامة أو العملية، وسوف تحتفل دول العالم بالكامل في الساعات القليلة المقبلة بميلاد عام جديد يستقبله كافة الأشخاص حول العالم.

حيث تشهد كافة الاستعدادات لاستقبال رأس السنة الميلادية 2019، وذلك من خلال تنظيم عدد من الاحتفالات الهامة من أجل الشعور بالسعادة والمرح والاستمتاع بعدد من الاحتفالات التي تطلقها العواصم العربية والعالمية بشكل كبير وقوى للغاية، حيث إن من الاحتفالات التي ينتظرها الكثير من الأشخاص هي احتفالات دبي واحتفالات سيدني.

ومع بداية العام الجديد يجب على الشخص التضرع إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الأدعية الهامة التي تقرب الشخص من الله سبحانه وتعالى لنبدأ بداية جديدة مع دفعة معنوية كبيرة.

اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها٫ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله .

اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في إبتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك ، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.

دعاء دخول العام الجديد : اللهم يا محول الأحوال … حول حالي إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال !

اللهم ااني أسألك خير هذه السنة المقبلة :يمنها ويسرها ،وأمنها وسلامتها ،ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهَلًكَتِها ،وأرغبُ إليك أن تحفظ عليَّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي .

الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير .. وهذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها و شغلها فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم.

حيث تكثر الأدعية بشكل كبير مع بداية العام الميلادي الجديد، حيث يسعى الكثير في أن تحمل السنة الميلادية الجديدة أجواء من الحب والسعادة في الحياة العامة، كما يتمني البعض البركة والرزق والشفاء من المرض.