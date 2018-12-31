دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن بعض مواصفات هاتف Xperia L3 من سوني ظهر على التقنية بلا حدود.

أنطلقت أحدث التسريبات اليوم عبر FCC، التي كشفت عن بعض مواصفات إصدار سوني المرتقب Xperia L3 المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عنه في CES 2019.

تستعد شركة سوني لإطلاق بعض الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية في بداية عام 2019، والتي يأتي من بينها الإصدار الجديد من سلسة Xperia L، واليوم رصدت أحدث التسريبات التي نشرت عبر FCC عن مواصفات الإصدار الجديد Xperia L3.

وقد ظهر هذا الإصدار في FCC برمز PY7-50241M، كما يظهر مخطط تصميم الهاتف أن Xperia L3 يتميز بأبعاد 18:9، مع مستشعر البصمة في الجزء الجانبي من الهاتف.

كما كشف التقرير أن هاتف Xperia L3 يأتي بحجم شاشة 5.7 إنش مع أبعاد 18:9، مع مدخل سماعات 3.5مم، ويضم الهاتف منفذ USB C، ومن المقرر أيضاً أن يتميز الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة.

التصميم الخارجي لهاتف Xperia L3 من البلاستيك والبولي كربون مع تصميم نهائي لامع، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 660 ثماني الأنوية، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، أيضاً من المتوقع أن تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات مزدوجة مع مستشعر 13 و5 ميجا بيكسل.

وفي الكاميرة الأمامية تقدم سوني هاتف Xperia L3 مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، مع ميزة الإضاءة مع الإشعارات المستلمة، وبطارية بقدرة 3400 mAh، مع منفذ USB C لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الفترة القادمة.

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هذا الموضوع تسريبات تكشف عن بعض مواصفات هاتف Xperia L3 من سوني ظهر على التقنية بلا حدود.