هذا ما حدث من قبل محرك البحث الشهير "جوجل" في ليلة رأس العام 2019

احتفل محرك البحث الشهير جوجل، بـ ليلة رأس السنة 2019، وذلك من خلال تغيير شعاره إلى رسوم كرتونية، حيث تقام العديد من الاحتفالات فى نهاية العام الحالى فى العديد من العواصم العربية والأوربية.

الإمارات

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة ، فى ليلة رأس السنة 2019، إلى تحطيم الرقم القياسية لعروض الألعاب النارية التى ستنظمها فى احتفالات رأس السنة بمهرجان زايد التراثى الذى سيقام داخل إمارة أبو ظبى، وسيضم حفلات غنائية بالإضافة إلى عرض للألعاب النارية، بالإضافة إلى الألعاب أضواء اليزر التى سوف تقام فى برج خليفة.

الولايات المتحدة الأمريكية "نيويورك"

يقام فى تايمز سكوير، العديد من العروض الضوئية والموسيقية، وتعتبر أفضل تلك اللحظات هو اسقاط كرة قدم كبيرة من على سارية العالم فوق مبنى تايمز سكوير الشهير، والتى عادة ما تقام كل عام.

أستراليا "سيدنى"

ويقام أيضا عرضا للألعاب النارية فى مدينة سيدنى وشواطئ بوندى والعديد من الاحتفالات فى المتنزهات والنشاطات المختلفة للأطفال.

اسكتلندا

تقام فى شارع حدائق الأمراء فى أدنبرة باسكتلندا، عروض رقص فى الشوارع بالإضافة إلى الألعاب النارية وحفلات موسيقية حيث استضافة فنانين مشهورين، وتستمر الاحتفالات لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وسوف يشمل أيضا احتفالات رأس السنة الجديدة 2019 بالعديد من المغامرات الرائعة مثل الغوص فى نهر فورث المتجمد ومسابقات تزحلق الكلاب على الجليد.

برلين

من المقرر إقامة العديد من الحفلات بالعديد من الاماكن فى المنطقة المحصورة أمام بوابة براندنبورج ونهر سبرى وبرج التلفزيون، وتعتبر واحدة من أجمل الأماكن التى سوف تقام فيها الاحتفالات بالعام الجديد فى أوربا، وتضم أيضا عروض نارية وموسيقية وعروض سحرية.

فرنسا

تعتبر أفضل الأماكن التى ستقام فيها الاحتفالات برج إيفل وجادة الإليزية ونهر السين، وسوف تقام فيها العديد من العروض النارية والألعاب السحرية وحفلات الرقص، ويرشح الموقع أفضل رحلة نهرية فى نهر السين وحضور ليالى موسيقية على متن القوارب.

لندن

تعتبر افضل المناطق للأحتفال برأس السنة الجديدة فى 2019، على ضفاف نهر التايمز وأمام ساعة بيج بن وأمام مقر البرلمان، ومن المقرر أن يتواجد ما يقرب من 250 ألف متفرج يهتفون بالعد التنازلى أمام ساعة بيج بن فى منتصف الليل، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية، ومواكب الخيول.

البرازيل

تقام العديد من الاحتفالات الكرنفالية عشية رأس السنة الجديدة، على ضفاف شاطىء كوباكابا الشهير، بمدينة ريو دي جانيرو، حيث استقبال ما يقرب من مليونى شخص على الرما الممتدة لمسافة حوالى 2 كيلو متر ونصف، بالإضافة إلى العروض النارية وحفلات الرقص والألعاب النارية الملونة فى منتصف الليل.