الشهيد جاسم الطنيجي.. أب لثلاثة أبناء قضى خلال مهمة إنقاذ هندي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

الحديث مع عائلة وأقارب الملاح الجوي الشهيد جاسم عبدالله علي الأعماش الطنيجي (٤٥ عاماً)، أحد ضحايا حادث الطائرة المنكوبة فوق مرتفعات جبل جيس في رأس الخيمة، الأعلى ارتفاعاً في الدولة، كان صعباً وشاقاً، طوال أمس، في ظل حالة الحزن والأسى العميق التي سيطرت على أسرته وأقاربه وأحبائه، حتى أننا بالكاد استطعنا جمع بعض المعلومات عن حياته وسيرته، والتعرف إليه عن قرب عبر بعض أصدقائه، وسط بيت العزاء الذي فتح تلقائياً، أمس، بمجلس شقيقه أحمد عبدالله الأعماش، العضو السابق في المجلس الوطني الاتحادي، بحضور حشد كبير من المعزين من الأهالي، الذين غص بهم مجلس الأعماش.

ولد الشهيد جاسم عام ١٩٧٣، من منطقة الرمس، على بعد حوالي ١٢ كيلومتراً شمالي مدينة رأس الخيمة، وهو من عائلة معروفة في المنطقة، متزوج وله ٣ أبناء، ولدان وبنت واحدة، أصغرهم عبدالله، آخر العنقود (حوالي ٩ سنوات) وهو في الصف الثالث، وأكبرهم آمنة (البكر)، نحو ١٧ عاماً، في الصف الحادي عشر، وأوسطهم محمد، في الصف الثامن (١٣) عاماً تقريباً.

وللشهيد جاسم الطنيجي ١٣ شقيقاً وشقيقة، منهم ٦ شبان من الذكور.

جاسم الوري، صديق مقرب لجاسم الأعماش، قال: «إن الفقيد كان دائماً ذا ابتسامة لا تفارق محياه، بشوشاً طيب الذكر، ومحبوباً من الجميع».

الحادث المؤلم، وفق مصادر متخصصة، وقع حين كانت الطائرة العمودية التي تقل الطاقم الرباعي في طريقها لإنقاذ شخص هندي الجنسية، كان في رحلة جبلية بجبل جيس (حوالي ١٩٠٠ متر عن سطح البحر)، لتتعرض الطائرة للحادث قبل وصولها إلى موقع الرجل المصاب، الذي نجا وتبين أن إصابته متوسطة، وهي كسر في عظم الشظية بالساق اليسرى.

وأوضحت المصادر أن المصاب يدعى «ر. ب»، ويبلغ ٤٥ عاماً، وتعرض لحادث سقوط من ارتفاع في أحد جبال رأس الخيمة، وتحتاج حالته لعملية جراحية، وقد نقل من قبل الإسعاف الوطني الذي بادر إلى أداء المهمة، بعد ما تعرضت الطائرة المنكوبة لحادث في المرتفعات الجبلية، إلى مستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة، حيث وصل الساعة الثامنة والنصف ليلاً تقريباً.

المسعف مارك

المسعف مارك جافين روكسبيرج، من جنوب إفريقيا، كان أحد أفراد الطاقم الجوي الذي تعرض للحادث. ووفق معلومات حصلت عليها ”الخليج 365” من حساب شقيقته في فيسبوك التي نشرت فيه نعياً لشقيقها فإنه أب لطفل وحيد ويعيش في العاصمة أبوظبي.

الاتصال الأخير

مصادر طبية قالت ل«الخليج»، إن قسم الطوارئ بمستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة، تلقى اتصالاً من جانب المسعف مارك روكسبيرج، الذي كان ضمن طاقم الطائرة المنكوبة، في حوالي الساعة الخامسة أو الخامسة والربع من عصر أمس الأول، ليبلغ القسم المختص في المستشفى بوقوع حادث في الجبل، أسفر عن إصابة آسيوي تم نقله إلى المستشفى لاحقاً، قبل أن تسقط الطائرة ويستشهد طاقمها بالكامل، ومن بينهم المسعف المتصل.