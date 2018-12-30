دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث Android Pie يؤدي إلى إستنزاف البطارية في هواتف Galaxy S9 ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد بعض مستخدمي هواتف Galaxy S9 مشكلة إستنزاف البطارية بشكل سريع بعد تثبيت تحديث Android 9.0 Pie.

تواجه شركة سامسونج مشكلة بعد دفع التحديثات للأجهزة الخاصة بالشركة في الفترة الأخيرة، حيث ظهرت مشكلة في ساعات Gear الذكية بعد دفع تحديث Tizen الأخير، الذي سجل شكاوي من المستخدمين بإستنزاف شحن البطارية بشكل سريع، وقد إعترفت شركة سامسونج بالفعل بوجود مشكلة في التحديث.

واليوم بدأت مشكلة نفاذ البطارية بشكل سريع في الظهور من جديد إلا أنها تأتي اليوم مع تحديث Android Pie الذي تم دفعه مؤخراً لبعض مستخدمي Galaxy S9 وGalaxy S9 بلس.

وقد أشار تقرير SamMobile إلى أنه بعد تثبيت تحديث Android 9.0 Pie على أحد هواتف Galaxy S9 لوحظ إنخفاض شحن البطارية بشكل سريع من نسبة 10% إلى 5% خلال بضع ثواني فقط.

كما أوضح التقرير إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي التأكد إذا كانت حالة فردية لأحد الهواتف أو أنها مشكلة تأتي مع التحديث الجديد لنظام التشغيل، حيث لم تكشف المعاينة للإصدار التجريبي من التحديث عن مشاكل في البطارية.

يذكر أن سامسونج تخطط لإطلاق التحديث الثابت من Android 9.0 Pie لمستخدمي هواتف Galaxy S9 وGalaxy S9 بلس في شهر يناير، لذا نترقب تعليقات المستخدمين عند إطلاق التحديث عالمياً.

المصدر

هذا الموضوع تحديث Android Pie يؤدي إلى إستنزاف البطارية في هواتف Galaxy S9 ظهر على التقنية بلا حدود.