شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من شرطة دبي يلتقي سفير الدولة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم الأحد، المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية، في إطار احتفالات القيادة العامة لشرطة دبي بتخريج الدفعة الـ٢٦، وتزامنا مع بدء عام التسامح في دولة الإمارات.

وضم الوفد النقيب خبير عنود السعدي رئيسة مجلس الشرطة النسائية لإسعاد المجتمع، والملازم بدرية سالم السويدي عضو مجلس الشرطة النسائية لإسعاد المجتمع بمقر السفارة، مشيرين إلى أن هدف الزيارة، يأتى فى إطار مبادرات شرطة دبي لتهنئة أهالي المرشحين للتخرج من الدفعة السادسة والعشرين من أكاديمية شرطة دبي.

كما تم توجيه دعوة للحضور، للمشاركة فى حفل التخرج لإحدى عائلات المرشحين القاطنة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .

وتقدمت أسرة المرشح بالشكر لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على مبادراتهم الكريمة والمستمرة، وتوجيه الثناء للقائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، ومساعد القائد لشؤون الأكاديمية والتدريب اللواء الدكتور محمد بن فهد والعميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير الاكاديمية أيضا على هذه اللفتة الكريمة التى تعبر عن تقدير القيادة لأهالي المرشحين والتى تغرس فيهم قيم المودة والولاء.