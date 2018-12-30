دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تقدم PlayStation 5 مع دعم دقة 8K بمعدل 120 إطار لكل ثانية ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر تقرير جديد على شبكة الإنترنت يشير إلى عرض سوني لتقنية جهاز PlayStation 5 الذي يأتي مع دعم دقة عرض 8K بمعدل تحديث إطارات 120 إطار لكل ثانية من خلال محتوى لعبة Gran Turismo.

في معرض Inter BEE 2018 الذي أقيم خلال الأسابيع الماضية قامت شركة سوني بعرض الجيل القادم من تقنية الشاشات التي تعرف ب”CLEDIS” أو شاشات Crystal LED، حيث إستعرضت الشركة كفاءة هذه الشاشات من خلال عرض محتوى بدقة 8K أو 7680 في 4320 بيكسل بمعدل تحديث 120 إطار لكل ثانية.

وقد تم عرض نظام CLEDIS على شاشة بحجم 440 إنش مميزة بزاوية عرض 180 درجة، التي كشفت عن محتوى Gran Turismo بدقة 8K تم عرضه من خلال وحدة ألعاب PlayStation والتي توقع البعض أنها الإصدار القادم من سوني PS5.

وهناك الكثير من الإشارات التي رصدت خلال الفترة الماضية والتي تشير إلى أن وحدة الألعاب التي ظهرت في المعرض هي وحدة ألعاب PS5 من سوني، فقد جاء في تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة Kazunori Yamauchi “أن ألعاب GT Sport القادمة تأتي بمواصفات تحتاج إلى جودة عرض 8K، لذا فإن فريق العمل يعمل على تطوير وحدة PS5 لدعم جودة عرض 8K”.

أيضاً أضاف” أن العمل على تطوير هذا المحتوى يستغرق 6 أشهر لتصميم سيارة واحدة”، وهي مواصفات تتخطى وحدة ألعاب PS4 Pro الحالية، لذا تعمل الشركة على تطوير جهاز ألعاب PS5 لدعم جودة عرض 8K بشكل خاص.

هل تحتاج سوني إلى تقنية AMD لدعم PS5 بجودة 8K بمعدل 120 إطار لكل ثانية؟

تعمل شركة سوني خلال الفترة الماضية مع مهندسي مجموعة Radeon Technologies على تطوير معمارية Navi المقرر أن تدعم بها وحدة ألعاب PlayStation 5 القادمة، المقرر أن تدعم كارت الشاشة Radeon RX Vega 64 أو GeForce GTX 1080، إلا أن هذه الإصدارات من AMD أو إنفيديا لن يكون لها القدرة على دعم دقة 4K عند معدل 60 إطار لكل ثانية، لذا بالتأكيد لن يكون لها القدرة على دعم دفة عرص 8k عند 120 إطار لكل ثانية.

إلا أن AMD إستطاعت أن تقدم سلسة Ryzen المميزة التي تدعم بها أجهزة الحاسب، التي استطاعت أن تحقق الإنتشار الأكبر خلال الفترة الماضية، لذا من المتوقع أن يدعم جهاز PlayStation 5 أحد إصدارات Zen، إلى جانب كارت الشاشة Navi مخصص.

بالتأكيد ستقدم سوني أيضاً التقنية الخاصة بها للتحكم في مرونة المدخلات في شرائح وحدة المعالجة، أيضاً من المتوقع أن تقدم AMD إصدار خاص من سلسة Zen وNavi، لدعم محتوى 4k بمعدل تحديث 60 إطار لكل ثانية بسلاسة على وحدة ألعاب PlayStation 5 القادمة.

المصدر

هذا الموضوع سوني تقدم PlayStation 5 مع دعم دقة 8K بمعدل 120 إطار لكل ثانية ظهر على التقنية بلا حدود.