شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اليوم 30-12-2018 بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين التعاون والهلال يوم الأحد القادم 30 ديسمبر 2018، الموافق 23 ربيع الآخر 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي 2018-19.

حقق الزعيم انتصارًا مهمًا على حساب الأهلي في الكلاسيكو بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين عصر الجمعة على ملعب استاد جامعة الملك سعود في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، وبهذ الفوز رفع الهلال رصيده للنقطة 35 وظل على الصدارة بعد أن خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 11 مواجهة، وتعادل في إثنين وتلقى هزيمة واحدة.

على الجانب الآخر يعيش التعاون أفضل أوقاته في بطولة الدوري حتى الآن، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 12 مباراة، حقق 7 انتصارات وثلاث تعادلات، بينما كانت الخسارة حاضرة في مواجهتين.

موعد مباراة الهلال ضد التعاون والقنوات الناقلة

التعاون Vs الهلال.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 15).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية .

المعلقين : مشاري القرني (Ksa) + أحمد النفيسه (Dawri) .

موعد المباراة :

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

سيغيب عن الهلال في هذا اللقاء نواف العابد وعمر عبد الرحمن عموري بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

سيبدأ المدرب جورجي جيسوس بنفس طريقته المعتادة في المباريات السابقة، ففي حراسة المرمى سيتواجد الحبسي، وأمامه الرباعي البريك، بوتيا، البليهي والشهراني، وسيدفع بكنو والفرج في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميز.

التشكيل | 4-2-3-1

علي الحبسي

ياسر الشهراني - علي البليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك

سلمان الفرج - محمد كنو

سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريا كارييو

بافيتيمبي جوميز

لن يفتقد التعاون في المباراة ضد الهلال أي لاعب ادعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون كل الأوراق متاحة أمام المدرب بيدور إيمانويل لخوض هذه المواجهة الصعبة.

سيبدأ المدرب صاحب الـ43 عامًا بطريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي طلال العبسي وريكاردو في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، أميسي، السفياني، الدوسري، أما في خط الهجوم فسيتواجد كلًا من، هيلدون راموس، جهاد الحسين، لياندر تاومبا.

التشكيل | 4-3-3

كاسيو دوس أنجوس

مد الله العليان - طلال العبسي - ريكاردو ماتشادو - نايف موسى

سيدريك أميسي - ربيع السفياني - سعيد الدوسري

هيلدون راموس - جهاد الحسين - لياندر تاوامبا