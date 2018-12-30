شكرا لقرائتكم خبر عن موظف مصري يضرم النيران في نفسه والان مع التفاصيل
أقدم موظف مصري، في منتصف العقد الخامس، على إضرام النيران في نفسه، لمروره بحالة نفسية سيئة.
وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغًا يفيد بقيام السيد.و.ا.ع، 55 سنة، موظف بالأزهر، ويقيم بذات الناحية بإشعال النيران بنفسه ووفاته داخل منزله.
وبالانتقال لموقع الحادث تبين وجود جثة المذكور بإحدى غرف المنزل فى حالة تفحم، ووجود آثار حريق بالغرفة وأخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة للمشرحة.
وبسؤال زوجته ،أقرت بقيامه بإشعال النيران بنفسه لمروره بحالة نفسية سيئة، وأضافت بأنه يعاني من اكتئاب نفسي منذ فترة ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
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