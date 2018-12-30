القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة السبت 2018.12.29 12:23 مساء بتوقيت أبوظبي 353 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> الإرهاب استهدف عددا من دول العالم خلال عام 2018، راح ضحيته مئات الأبرياء.. العين الإخبارية ترصد أبرز تلك العمليات الإرهابية. فيديوهات من نفس الصفحة 15 عملا إرهابيا ضربت العالم في 2018 طرابلس عاصمة التفجيرات أبرز بؤر الصراع في الشرق الأوسط عام 2018 إثيوبيا وملف السلام في القرن الأفريقي فيديوهات جديدة

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