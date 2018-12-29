أهم مباريات اليوم جوال | يلا شوت لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم |محمد صلاح| mosalah

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اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد ارسنال بدون تقطيع حيث يدخل ليفربول مباراة اليوم وهو قادما من فوز عريض على نظيره نيوكاسل برباعية نظيفة في الجولة الماضية، ويحتل الريدز صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة جمعها من 16 فوز و3 تعادلات، ولم يتلقى أي هزيمة في البريمير ليج حتى الآن، ويقدم الفريق الإنجليزي مستوى مميز حتى الآن، ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، في قيادة الفريق لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الابتعاد بالصدارة، حيث اتسع الفارق بين ليفربول واقرب منافسيه لـ6 نقاط، حيث يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ويعول الفريق كثيرا على خدمات فيرمينيو وماني وصلاح، لايف بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال بث حي اليوم السبت 29 -12-2018 في الدوري الإنجليزي. يمكنك مشاهدة مباراة ليفريول و ارسنال عن طريق البث المباشر يلا شوت لايف، محمد صلاح اساسي مع ليفربول ضد ارسنال شاهد المباراة لايف HD بعدة جودات وسرعات مختلفة yalla shoot .لمشاهدة المباراة من هنا سيرفر 1

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