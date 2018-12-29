شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم 29-12-2018 في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية والإنجليزي خاصةً إلى ملعب الإنفيلد معقل فريق ليفربول، والذي يستضيف نظيره آرسنال، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالبريميرليج.

ويسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لمواصلة مشواره الرائع منذ بداية الموسم الجاري وتحقيق الفوز، والإستمرار على عرش جدول ترتيب الدوري والمنافسة على لقبه الغائب منذ أعوام.

بينما يرغب آرسنال بقيادة إيمري المدير الفني، في الإستمرار بالنتائج الطيبة تحت قيادته ومحاولة تحقيق الفوز للتقدم في جدول مسابقة الدوري.

"موقف الفريقين"

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط على توتنهام صاحب الوصافة وسبع نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

كان ليفربول، فاز في 16 مواجهة وتعادل في 3 مواجهات ولم يتلق أي هزيمة

بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز والتقدم للمركز الرابع والدخول وسط أندية المربع الذهبي.

وفاز آرسنال في 11 مباراة، وتعادل في 5 وتلقى هزيمة في 3 مواجهات.

وتُعد المباراة صعبة للغاية على آرسنال، حيث أنها تأتي على ملعب الإنفيلد، والذي لم يتلق عليه ليفربول، أي هزيمة اه خلال أخر 30 مواجهة خاضها على أرضيته، بينما يأتي السبب الثاني في صعوبة المباراة، أن ليفربول لم يتلق أي هزيمة لهذا الموسم بالبريميرليج ويرغب في الإستمرار بأرقامه القياسية.

كما يسعى ليفربول، في مواصلة الحفاظ على أفضل دفاع وحراسة المرمى بقيادة حارسه أليسون بيكر، حيث لم يتلق سوى 7 أهداف منذ بداية الموسم الجاري، بينما استقبل الجانرز هذا الموسم 25 هدفًا.

"أخر عشر مباريات للفريقين"

في أخر عشر مواجهات جمعت بين العملاقين اللندين، كانت الكلمة العليا دائمًا للريدز، بتفوق كاسح سواء خارج الديار أو داخله.

ونجح ليفربول، في تحقيق الفوز بأربع مباريات على آرسنال بينما حقق الأخير فوز وحيد، فيما حسم التعادل 5 لقاءات كان أخرها مباراة الدور الأول للموسم الحالي.

"الغيابات"

يغيب عن الجانرز كلًا من مسعود أوزيل والتي أكدت صيحفة "ذا صن" البريطانية أن اللاعب لم يتواجد مع فريقه في رحلة الإنفيلد، كما يغيب هينريك مختاريان، وداني ويلبك، وبيليرين، وهولدنغ.

بينما يغيب عن ليفربول كلًا من جويل ماتيب وأليكس تشامبرلين، وجوزيف جوميز للإصابة.

"التشكيل المتوقع"

من المتوقع أن يبدأ ليفربول الإنجليزي، بتشكيلته المعتادة والتي لم يحدث فيها الكثير من التغيرات وهي

حراسة المرمى: اليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك، وديان لوفرين، وترنت أرلوند، وأندري ربرتسون.

خط الوسط: جورجينهو فاينالدوم، وجوردان هيندرسون، وشيردان شاكيري، وساديو ماني.

خط الهجوم: محمد صلاح، وفيرمينهو.

أما على الجانب الآخر من المتوقع أن يعتمد اوناي إيمري، على تشكيلته الأساسبة في أخر مبارياته مع مواصلة الدفع بالجابوني أوبامينج صاحب صدارة هدافي البريميرليج حتى الآن برصيد 13 هدف، مع إمكانية إشراك محمد النني في خط الوسط لإيقاف هجمات المنافس.

حراسة المرمى: بيرنرد لينو.

خط الدفاع: سوقراطس، وشوكودران موستافي، وستيفن ليشتنشتاير، وسياد كولاسيناك.

خط الوسط: محمد النني، وجرانيت تشاكا، ولوكاس توريرا، وماتيو جاندوزي.

خط الهجوم: آرون رامسي، وأوبامينج.

"موعد المباراة والقنوات الناقلة"

تُقام المباراة في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، عبر قنوات Bein sports Hd2، ومن المقرر أن يُعلق الجزائري رؤوف خليف على المباراة.

البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت الموافق 29-12-2018 عبر البث الحي والمباشر على موقعكم السعودية نيوز 365.