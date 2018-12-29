بطلها علي النمر.. قصة أصعب إصابة بالدوري السعودي

رغم خطف فريق الوحدة فوزا قاتلا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع على النادي الأهلي بالدوري السعودي، ليحقق أحمد حسام ميدو فوزه الأول في مباراته الثانية –والأخيرة- مع فريق مكة المكرمة، بالجولة 15 من المسابقة، إلا أن علي النمر عاش أوقاتا صعبة بمغادرته الملعب مصابا في الدقيقة 62، إثر تدخُل عنيف بالمرفق من باولو دياز مدافع الأهلي.

عمّق الوحدة جراح ضيفه النادي الأهلي، بعدما ألحق به الخسارة الثالثة على التوالي، بفوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتاج الوحدة 5 دقائق فقط حتى تمكن لاعبه الفنزويلي رومولو أوتيرو من تسجيل هدف السبق، بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الأهلي، بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة إلى 24 نقطة، متقدمًا إلى المركز الخامس بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي صاحب المركز السادس.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أُجريت للاعب علي النمر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة، عن إصابة اللاعب بثلاثة كسور في الوجه وكسر في إحدى أسنانه.

وبحسب حساب نادي الوحدة على "تويتر" تم على الفور نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات المتخصصة في جدة، وذلك بعد توجيه رئيس النادي حاتم خيمي بذلك.

وأصدر نادي الوحدة بيانًا قال فيه: "جماهيرنا العزيزة، إن شاء الله خير، ستتم موافاتكم بالحالة الصحية لللاعب علي النمر بعد انتهاء الإجراءات الطبية له بعد تم نقله للمستشفى، علمًا بأن حالته الصحية جيدة ولله الحمد".

وعلَّق الإعلامي معن القويعي على التحام دياز لاعب الأهلي بعلي النمر:"كوع متعمد أُصيب فيه لاعب الوحدة علي النمر، و سالت الدماء من وجهه، و دخل في غيبوبة، وخرج من الملعب مباشرة بسيارة إسعاف، وآخرتها كارت أصفر على محترف الأهلي"، متابعًا: "لجنة الانضباط والأخلاق، هذه لقطة واضحة على طاولتكم".