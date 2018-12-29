أنطونيو غوتيريش يدعو الخرطوم إلى التحقيق في مقتل متظاهرين ضد الحكومة

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة السلطات السودانيّة إلى التحقيق في مقتل أشخاص سقطوا خلال تظاهرات معارضة للحكومة في الخرطوم ومدن أخرى.
وتشهد العاصمة وغيرها من المدن السودانيّة احتجاجات منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة السودانية رفع أسعار الخبز.
وكانت السلطات السودانيّة أعلنت الخميس أنّ 19 شخصا قُتلوا، بينهم اثنان من قوّات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز، في وقت قالت منظّمة العفو الدولية إنّ 37 متظاهرًا قُتلوا
وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة في بيان إنّ غوتيريش "يدعو إلى الهدوء وضبط النفس ويطلب من السُلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف".
وأضاف البيان أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة "يتابع بقلق" التطوّرات في السودان و"يشدّد على ضرورة ضمان حرّية التعبير والتجمع السلمي".
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات خصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبيّة وارتفاع نسبة التضخّم، على الرغم من رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان.
وبلغت نسبة التضخّم 70 في المئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدّة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.
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