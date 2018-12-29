شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفاة المعلق المصري محمد السباعي في حادث سير والان مع التفاصيل
ونشر العديد من أصدقاء السباعى عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته آثر الحادث، وكانت الرسالة الأولي من حساب السباعي الشخصي كبتها أحد أصدقائه الذين كانوا معه في المستشفي.
وعمل محمد السباعي معلقاً رياضياً على مباريات الدوري المصري، وبدأ مهنته الرياضية في عام 1995 في القناة السادسة ثم عمل بعدها في الشباب والرياضة وخاض تجربة ناجحة مع فضائية دي أم سي الرياضية.
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