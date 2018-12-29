شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 29-12-2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

تنطلق اليوم السبت 29/12 /2018 عددا من المواجهات الكروية النارية وبالتحديد في منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز التي تضم نجمي منتخب مصر محمد صلاح جناح ليفربول ومحمد النني وسط أرسنال. مواعيد مباريات الدوري الانجليزي:

- ليستر سيتي × كارديف: في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 3

- توتنهام × وولفرهامبتون: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 2

- ليفربول × أرسنال: في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 2 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

- يوفنتوس × سامبدوريا: في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 4

- بارما × روما: في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 8

- إمبولي × إنتر ميلان: في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة sport TV 1

- بولونيا × نابولي: في تمام السابعة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4

- ميلان × سبال: في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4 مواعيد مباريات الدوري السعودي:

- الاتفاق × الاتحاد: في تمام 4:35 بتوقيت القاهرة على قناة ksa sport 1 مواعيد مباريات الدوري المصري:

- الداخلية × الأهلي: في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على أون سبورت والنيل للرياضة

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