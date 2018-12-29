شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل صلاح.. ريال مدريد يعرض نجمه على ليفربول والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اهتمام ورغبة ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد عادت إليه فكرة التوقيع مع النجم المصري محمد صلاح والذي يقدم مستويات رائعة مع فريقه حالياً.

ويخطط بيريز لتقديم نجمه الإسباني ماركو أسينسيو كجزء من صفقة التعاقد مع محمد صلاح، كما أبدى المدافع سيرجيو راموس حماسه وموافقته للتعاقد مع "مو" في أرقب وقت ممكن.

ويعد رأي راموس مثير للغاية خصوصاً بعد أزمته مع صلاح عقب التسبب في إصابة نجم ليفربول في نهائي كييف الذي جمع الريال والريدز في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2018.

وينافس محمد صلاح نجم ليفربول على صدارة قائمة هدافي البريميرليج برصيد 12 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن المتصدر بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.