شاهد.. انفجار اتوبيس سياحي يهز منطقة فيصل في مصر

أصيب سائحين اثنين في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع لحقت بأتوبيس سياحي في منطقة المريوطية. وعلي الفور تم نقل السائحين الصينيين لتلقي العلاج اللازم وانتقلت الأجهزة الأمنية لإخلاء المنطقة ومتابعة الموقف. ويتابع السيد وزير الداخلية الموقف وينسق مع الأجهزة المعنية للوقوف علي التفاصيل واستمرار المتابعة. كما انتقلت وزيرة الصحة لمتابعة حالة المصابين في المنشآت الطبية والمستشفيات المعنية بالمنطقة.

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