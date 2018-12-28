- 1/3
- 2/3
- 3/3
بنغازي — سبوتنيك. وأشار الهمالي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية الليبية داهمت المقهى، واحتجزت العاملين فيه ولا نعرف لماذا قامت بمداهمة المكان.
هشتاج ليبي
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
وأضاف بأن "التجمع كان منسقاً قبل أيام وأطلق هاشتاج من الفتيات بهذه الصفة تجمع بنات التويتر"، مضيفاً بأنه "خلال لقائهن كان هناك بعض الألعاب في الأمسية، منها لعبة بنك الحظ التي يعرفها كل الليبيون ولعبة الأونو التي يعرفها جلكم أيضاً".
وأوضح مالك المقهى الليبي أن "بعض الفتيات رافقتهن أمهاتهن والبعض الآخر كان ناضجاً وبالغاً لكي يكون بمفرده"، متسائلا: "لا ندري لماذا تم مداهمة المكان ولا على أي أساس حدث ذلك، كما لا ندري لماذا كل هذا التحامل. فالحدث لم يكن إلا تجمعا عاديا لم يحمل أي شيء ضد عادات وتقاليد مجتمعنا"، موضحاً أنه "قد تم القبض على العاملين بالمطعم جميعهم، لأسباب غير معروفة، بعد تفتيش المكان وخلوه من أي أشياء ممنوعة، ولازالوا محتجزين إلى الآن، ما يجعل أكبر اهتمامنا حريتهم".
حفلة مختلطة
© REUTERS / HANI AMARA
وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية الموقتة، في بيان صحفي أن الوحدات المشاركة في الخطة الأمنية ببنغازي، داهمت أحد المقاهي المعروفة في المدينة، خلال حفلة ماجنة مختلطة بين الذكور والإناث.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا... مالك أحد المقاهي في بنغازي يوضح أسباب مداهمة قوات الأمن للمقهى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.