ليبيا... مالك أحد المقاهي في بنغازي يوضح أسباب مداهمة قوات الأمن للمقهى

بنغازي — سبوتنيك. وأشار الهمالي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية الليبية داهمت المقهى، واحتجزت العاملين فيه ولا نعرف لماذا قامت بمداهمة المكان.

هشتاج ليبي

© AP Photo / Dario Lopez-Mills وأكد الهمالي أن "تجمع بنات التويتر هو هشتاج انتشر على الصفحات الخاصة لمجموعة فتيات، أردن اللقاء وتبادل الحديث والخبرات في أمسية هادئة في أحد مقاهي بنغازي. ويقع المقهى في أشهر شوارع المدينة، وهو ما يجعله مكاناً عاماً ليس داخل الأزقة أو داخل الأروقة، ويمتلك المقهى زجاجاً شفافاً يطل على أحد أكثر الشوارع حيوية في مدينة بنغازي، والأمسية لم تكن مختلطة كما روج لها في بيان وزارة الداخلية للحكومة الليبية المؤقتة، بل كانت حكراً على النساء".

وأضاف بأن "التجمع كان منسقاً قبل أيام وأطلق هاشتاج من الفتيات بهذه الصفة تجمع بنات التويتر"، مضيفاً بأنه "خلال لقائهن كان هناك بعض الألعاب في الأمسية، منها لعبة بنك الحظ التي يعرفها كل الليبيون ولعبة الأونو التي يعرفها جلكم أيضاً".

وأوضح مالك المقهى الليبي أن "بعض الفتيات رافقتهن أمهاتهن والبعض الآخر كان ناضجاً وبالغاً لكي يكون بمفرده"، متسائلا: "لا ندري لماذا تم مداهمة المكان ولا على أي أساس حدث ذلك، كما لا ندري لماذا كل هذا التحامل. فالحدث لم يكن إلا تجمعا عاديا لم يحمل أي شيء ضد عادات وتقاليد مجتمعنا"، موضحاً أنه "قد تم القبض على العاملين بالمطعم جميعهم، لأسباب غير معروفة، بعد تفتيش المكان وخلوه من أي أشياء ممنوعة، ولازالوا محتجزين إلى الآن، ما يجعل أكبر اهتمامنا حريتهم".

حفلة مختلطة

© REUTERS / HANI AMARA وطالب مالك كافي كازا، نبيل محمد الهمالي "الجهات المختصة بالإفراج عن الموقوفين الذين تم التحفظ عليهم من قبلهم، بعد مداهمة المطعم "الكافية" المقهى، الواقع بمنطقة بلعون، مقابل جامعة العرب الطبية ببنغازي".

وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية الموقتة، في بيان صحفي أن الوحدات المشاركة في الخطة الأمنية ببنغازي، داهمت أحد المقاهي المعروفة في المدينة، خلال حفلة ماجنة مختلطة بين الذكور والإناث.

وأكدت الوزارة في بيانها بأن المقهى جرت فيه حفلة ماجنة، ولعب خلالها عدد من الأشخاص القمار والرقص بمناسبة اقتراب رأس السنة الميلادية، مشيرةً إلى أن قوة من الإدارة بالاشتراك مع وحدات من قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي، داهمت المقهى الواقع بالقرب من جامعة العرب الطبية، وقامت بمصادرة كافة المعدات والآلات والنقود والنرد والورق المستخدم في لعب القمار مع ضبط صاحب المقهى والأشخاص المتواجدين به.