شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم الجمعة 28-12-2018 في الدوري المصري والان مع التفاصيل

يدخل اليوم الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره بتروجيت مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري.

ويلتقي فريق الزمالك مع بتروجيت على ملعب بتروجيت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

وتذاع مباراة الزمالك مع بتروجيت في بطولة الدوري المصري مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت وأيضا فضائية النيل للرياضة.

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بتروجيت في الدوري المصري.

ويعاني الزمالك من أزمة دفاعية في المباراة، حيث يفقد خدمات كل من محمود علاء للإيقاف، ومحمود حمدي "الونش" وحمدي النقاز للإصابة.

وبالتالي قد يدفع جروس بحازم إمام قائد الفريق بدلا من الظهير الأيمن حمدي النقاز، ومحمد عبدالغني بدلا من قلب الدفاع محمود علاء.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: حازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: يوسف أوباما ومصطفى فتحي ومحمود كهربا.

وفي الهجوم: كابونجو كاسونجو.

يذكر ان فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 35 نقطة بعد خوض 14 مباراة والفوز في 11 والتعادل 2 وخسر مباراة واحدة بينما يحتل بتروجيت المركز السابع عشر في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 11 نقطة بعد خوض 17 مباراة في المنافسات.