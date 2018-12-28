الآلاف جنوب الرقة يتظاهرون ضد "التهديدات التركية" ويرفعون العلم السوري (فيديو)

وذكرت "سانا": "نفذ أهالي محافظة الرقة وقفة احتجاجية تنديدا بتهديدات النظام التركي بشن عدوان على الأراضي السورية ودعمه المباشر للتنظيمات الإرهابية، وذلك في بلدة السبخة نحو 30 كم جنوب شرق مدينة الرقة".

وأفادت الوكالة أن المشاركين الذين قدموا من مختلف مناطق المحافظة جابوا شوارع البلدة رافعين العلم الوطني وصور الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال رئيس الرابطة الفلاحية في السبخة عبد الله إبراهيم النور إن "الجيش العربي السوري هو الضامن الأول للوحدة الوطنية وأن جميع أبناء العشائر في المحافظة على استعداد تام للتضحية في سبيل الوطن وهم يتطلعون اليوم لعودة كامل المحافظة إلى كنف الدولة السورية".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعلن، في 25 الشهر الجاري، أن الاستعدادات للعمليات العسكرية التركية في مناطق شرق الفرات شمالي سوريا قد اكتملت.

وقال أكار: "اكتمل التحضير لعملية مكافحة الإرهاب في مناطق سوريا شرق نهر الفرات. كل شيء يسير وفق الخطة".

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الثلاثاء 25 ديسمبر/كانون الأول، إن تركيا عازمة على العبور إلى شرق نهر الفرات شمالي سوريا في أسرع وقت ممكن.

وبحسب صحيفة "يني شفق" التركية، قال جاويش أوغلو، في لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام التركية: "مصممون على دخول شرق الفرات بأسرع وقت، فإذا قلنا إننا سندخل إلى سوريا فهذا يعني أننا سندخل".