شكرا لقرائتكم خبر عن أبيدال: برشلونة سيتعاقد مع صفقات مميزة في الشتاء والان مع التفاصيل

أكد المدير الرياضي لبرشلونة إريك أبيدال، أمس الخميس، على دخول النادي الكاتالوني سوق الانتقالات الشتوية، مضيفاً أن الفريق "سيتابع باهتمام" التحركات التي قد تحدث.

وقال أبيدال: "ندرس دائماً وضع الفريق وسنتابع السوق، لكن لم نقرر شيئاً بعد"، وذلك خلال حدث تقديم المدافع الكولومبي جيسون موريو.

وحول رحيل لاعب ما عن البرسا في الوقت الحالي، لم يستبعد أبيدال هذا الاحتمال أيضاً خاصة وأن هناك "بعض اللاعبين يريدون الظهور أكثر، سيتم وضع كل الاحتمالات رهن التفكير وستتخذ إجراءات، مثلما حدث الصيف الماضي".

كما سؤل المدير الرياضي الفرنسي عن مواطنه أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان، إلا أنه أكد أن "الوقت ليس مناسباً" للحديث عن هذا اللاعب، لافتاً الانتباه إلى أن المناسبة التي تحدث اليوم هي تقديم المدافع الكولومبي.

لكن أبيدال عاد وأقر بأن البرازيلي رودريغو كايو لاعب ساو باولو "كان ضمن قائمة المرشحين لقلب دفاع البرسا وهو المركز الذي وقع الاختيار في النهاية على جيسون موريو لشغله، وأكد المدير الرياضي أنه "الذي تقرر استقدامه ويجب احترام هذا القرار".

واعتبر نجم البرسا ومنتخب فرنسا السابق أن مجيء موريو "لا يغير شيئاً"، فيما يتعلق بتخطيط "البلوجرانا" لتصعيد لاعبين من الفريق الرديف للفريق الأول، مبرزاً أن "أهم شيء هو أن يكون لدى المدرب خيارات عدة".