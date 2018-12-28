دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواوي تطلق هاتفها الجديد Honor View 20 بمواصفات رائعة

قامت شركة هونور، التابعة لشركة هواوي، مؤخرًا بإطلاق أحدث هواتفها الذكية Honor View 20 في الصين، على أن يتم طرحه في الأسواق العالمية خلال شهر يناير المقبل.

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الهاتف الجديد، والذي يعد أحدث إصدارات سلسلة Honor الشهيرة، يحمل كاميرا أمامية مدمجة في الشاشة، كما يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابيكسل.

وتم تصميم هاتف View 20 بشاشة حجمها 6.4 بوصة، كما أنه يأتي بذاكرة وصول عشوائي في سعتين مختلفتين: 6 أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية في سعتين مختلفتين: 128 أو 265 جيجابايت.

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ووفقًا لما ذكرته تقارير تقنية، فإن الكاميرا الخلفية للهاتف الجديد تمتاز بقدرتها على التقاط صور عالية الجودة والدقة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما أن بطارية الهاتف مدعومة بتقنية الشحن السريع، وهو ما يعني أنه يمكن شحنها بنسبة 55% خلال 30 دقيقة فقط.

ومن المقرر أن يتم هاتف View 20 بـ3 ألوان مختلفة: الأسود والأزرق والأحمر، حيث تبدأ أسعاره من 435 دولار أمريكي.

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