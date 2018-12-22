سد فجوة دقيق الخبز بالخرطوم الاسبوع المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - القمح

الخليج 365 :

اعلن السيد جبارة الباشا الامين لاتحاد المخابز عن زيادة حصة الدقيق للمخابزالاسبوع المقبل بصورة دائمة لولاية الخرطوم لمقابلة الفجوة المحدودة.

وقال فى تصريح لوكالة السودان للانباء إن حاجة ولاية الخرطوم من الدقيق تبلغ (50 ) الف جوال يوميا، بينما المتوفر حاليا (43) الف جوال . واضاف ان انسياب هذه الحصة الخاصة بولاية الخرطوم من الدقيق حاليا تسير بصورة مرضية للمخابز بالولاية .

وذكر ان عدد المخابز بولاية الخرطوم( الآلية والبلدية) تبلغ ثلاثة الاف و(400) مخبز.

ووأكد ان مطاحن سيقا وويتا وسين و روتانا والحمامه بولاية الخرطوم تعمل بالطاقة القصوي .