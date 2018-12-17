وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية يدخل حيز التنفيذ

اليمن/ مراد العريفي/ الخليج 365
دخل اتفاق وقف إطلاق النار الجديد بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين، في مدينة الحديدة، غربي البلاد، منتصف ليل الثلاثاء، حيز التنفيذ، استجابة لاتفاق السويد.
وقال مصدر عسكري، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الهدوء يعم مدينة الحديدة منذ دقائق، مع دخول الساعة 00:00 بتوقيت المدينة (21:00 تغ).
ويأتي ذلك بعد أقل من ساعة من المعارك العنيفة بين الطرفين، حيث شن الحوثيون قصفا بالمدافع الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا على مواقع القوات الحكومية، حتى عند الساعة 11:56 دقيقة، وفق المصدر.
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