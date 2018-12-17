الحكومة_اليمنية تأمر بوقف إطلاق النار في محور #الحديدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت الحكومة اليمنية أوامر بإيقاف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة محور الحديدة، ابتدأ من منتصف ليل الثلاثاء.

قال مكتب المبعوث الأممي إلى ​اليمن​، ​مارتن جريفيث​، إن اللجنة المسؤولة عن وقف ​إطلاق النار​ في ​الحديدة​، ستبدأ عملها منتصف الليلة؛ لمتابعة تنفيذ قرارات مشاورات السويد.

وأضاف في بيان صادر عنه مساء اليوم، الاثنين، أن اللجنة المشتركة هي المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، حيث تعمل على تحويل الزخم الناتج عن المشاورات إلى واقع ملموس على الأرض.

واتفق طرفا النزاع في اليمن على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها: الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، وعلى تعزيز حضور الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، وفتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وإيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي، وإزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة، وإزالة الألغام في مدينة الحديدة وموانئها.

كما يقضي الاتفاق بأن تنسحب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال 14 يومًا من موعده، مع إعادة انتشار القوات الحكومية جنوب الخط، إضافة إلى الانسحاب الكامل للحوثيين من مدينة الحديدة في المرحلة الثانية إلى مواقع خارج حدودها الشمالية خلال 21 يومًا من موعده.

وبحسب الاتفاق، فإن مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئها تقع على عاتق قوات الأمن وفقًا للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة، وإزالة أي عوائق أو عقبات تَحُول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفون الحوثيون.