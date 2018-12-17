شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة سيارة جدة المحروقة تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت المواطنة نورهان بسام تفاصيل احتراق سيارتها أسفل منزلها بمحافظة جدة، يوم الخميس الماضي.

وقالت، في مداخلة هاتفية مع برنامج معالي المواطن، إنها أجرت الفحوصات اللازمة للسيارة في التوكيل، قبل عشرة أيام، وأكدوا أنها سليمة ولا يوجد بها أي عيوب.

وأضافت أنها يوم الحادث أوقفت السيارة تحت المنزل بعد عودتها من العمل في السادسة مساءً بعد انتهاء دوامها، مؤكدة أن كل الأجهزة كانت مغلقة كالكشافات والمكيف والأنوار.

وتابعت: “في الثالثة والربع فجراً فوجئنا بمن يطرق الباب بشكل هستيري، ويطلب منا الخروج لأن السيارة تحترق وقد تنفجر في أي لحظة”.

وأضافت: “خرجت مسرعة وحاولت إطفاءها بمساعدة الجيران، إلا أن السيارة انفجرت، وتسبب الانفجار في اندفاعي ووقوعي على الأرض وإصابتي برضوض وحرق أسفل القدم، واختناق بأكسيد الكربون، وتم نقلي للمستشفى”.

وأكدت نورهان أنه ليس لديها أي مشاكل مع أي شخص، مضيفة أن الجهات الأمنية تحقق في الموضوع حالياً، وننتظر نتيجة البحث الجنائي عن الحادث.