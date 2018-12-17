الإماراتي حسين الجسمي أول فنان عربي يشارك في حفل أعياد الميلاد بالفاتيكان

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، كأول فنان عربي، السبت، في النسخة الـ26 من حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي في الفاتيكان.

أُقيم الحفل بمشاركة عدد من النجوم والفنانين العالميين برفقة فرقة الأوركسترا الكبرى تحت إدارة المايسترو العالمي ريناتو سيريو.

وسيتم تخصيص ريع الحفل السنوي هذا العام لأزمة اللاجئين في مدينة أربيل العراقية وأوغندا، مع التركيز على الأطفال والشباب من خلال توفير التعليم والتدريب المهني والأنشطة العملية التي تساهم في تعزيز عملية الدخل، والتي تعد من العوامل الرئيسية المحددة لمستقبل الأطفال اللاجئين ومستويات معيشتهم، من خلال المؤسسة الخيرية Scholas Occurrentes التي أسسها البابا فرنسيس و"The Missioni Don Bosco" والتي تساهم في عمليات إنسانية خيرية متعددة في العالم.

وقال الجسمي: "التسامح والاحترام المتبادل بين الأديان والشعوب هو عنوان هذه المشاركة الخيرية المهمة للفن والثقافة ولي شخصياً، خاصة وأنني أحمل رسالة المحبة والسلام والإنسانية تحت راية ورؤية زايد والإمارات قيادة وشعباً، وكان لي الشرف أن أمثل وطني وأبناءه في هذا المحفل الدولي والعالمي".

وأضاف: "الأجيال في كل وطن تتناقل الموروث الفني والثقافي، ونحن بدورنا علينا أن نكمل هذه المسيرة، واليوم أنا أنتقل من المحلية إلى العالمية من خلال حنجرتي ورؤيتي الموسيقية التي بدأت من الإمارات".

وصافح حسين الجسمي بابا الفاتيكان البابا فرانسيس خلال الحفل الخيري ناقلاً له رسالة محبة وسلام من دولة الإمارات إلى أرض الفاتيكان ولشعوب العالم بمختلف دياناتها.

يذكر أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيزور الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 5 من شهر فبراير/شباط 2019، وهي الزيارة الأولى لدولة خليجية والـ7 لدولة مسلمة.