الان تتابع “موسوعة”.. ميزة غير مسبوقة في أحدث هواتف “هواوي” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدمت شركة “هواوي” الصينية ميزة جديدة في أحدث هواتفها “هواوي ميت 20 برو”، تمكن المستخدم من البحث عن المعلومة بسهولة ودقة.

ويحتوي الهاتف على تقنية جديدة تدعى “هاي فيجن”، التي تعتمد على “الذكاء الاصطناعي” في التعرف على كل ما يقابل الهاتف من أشياء، وتحديدها والتعريف بها، وتوفير معلومات غاية في الدقة عنها.

تعمل خاصة “هاي فيجن” على ربط كل ما تراه كاميرا الهاتف بمعلومات فورية، مثل الفن الكلاسيكي والطعام والمعالم الشعبية وحتى اللغة.

يكفي فقط توجيه كاميرا الهاتف نحو أي معلم تاريخي، لتصلك في الحال معلومات دقيقة عنه، كما أن تقنية “هاي فيجن” قادرة على تزويد المستخدم بمعلومات عن السعرات الحرارية للأطعمة التي على وشك تناولها، وذلك بفضل تزويده ببيانات أكثر من 100 وجبة غذائية حول العالم، منها البيتزا والبرغر والباستا.