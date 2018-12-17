بعد هذا الإختراع.. لن تحتاج إلي POWER BANK لإعادة شحن هاتفك

قام باحثون من جامعة "نوتنجهام ترنت" البريطانية بتصميم ألواحًا شمسية دقيقة يمكن تركيبها في الملابس لاستخدامها في شحن الهواتف المحمولة.

قالت صحيفة "ذا صن" إن الألواح، التي يبلغ طولها 3 مليمترات وعرضها 1.5 مليمتر، صغيرة بما يكفي لنسجها في الأقمشة لتولد الطاقة بطريقة حديثة ومستدامة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الألياف صُنِعت من شبكة من الخلايا المصغرة التي تولد الكهرباء، وتسمح بشحن الأجهزة من الطاقة المولدة، وأن هذه التقنية المبتكرة ستمكن الناس من شحن الهواتف الذكية والأدوات أثناء التنقل دون الحاجة إلى مقابس أو حمل بنوك الطاقة "Power Banks".

ويحتاج شحن الهاتف المحمول أو جهاز متابعة اللياقة البدنية إلى حوالي 2000 لوح شمسي، بينما احتوى النموذج التجريبي على 200 لوح فقط.

وقال البروفيسور تيلاك دياس، من كلية الفنون والتصميم في جامعة نوتنجهام ترنت، للصحيفة: "الاختراع يمكن أن يغنينا عن توصيل الأجهزة بالقابس، ويخفض الضغط على الشبكات، ما يساعد على خفض انبعاثات الكربون"، ولفت إلى أن الملابس سيكون لها نفس صفات أي نسيج آخر.