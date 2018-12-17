بالفيديو.. "هاتف هواوي ميت20 برو" قنبلة مدمرة

بخلاف سهولة التواصل مع الأصدقاء والمعارف، فإن الحصول على المعلومات فورا من أعظم الأشياء التي منحتنا إياها التكنولوجيا، ولكن عملية البحث عن المعلومة أصبحت أكثر سهولة ودقة، بفضل ميزة غير مسبوقة في أحدث هواتف شركة "هواوي" الصينية.

إذ يحتوي هاتف "هواوي ميت 20 برو" على تقنية جديدة تدعى "هاي فيجن"، التي تعتمد على "الذكاء الاصطناعي" في التعرف على كل ما يقابل الهاتف من أشياء، وتحديدها والتعريف بها، وتوفير معلومات غاية في الدقة عنها.

تعمل خاصية "هاي فيجن" على ربط كل ما تراه كاميرا الهاتف بمعلومات فورية، مثل الفن الكلاسيكي والطعام والمعالم الشعبية وحتى اللغة.

يكفي فقط توجيه كاميرا الهاتف نحو أي معلم تاريخي، لتصلك في الحال معلومات دقيقة عنه، كما أن تقنية "هاي فيجن" قادرة على تزويد المستخدم بمعلومات عن السعرات الحرارية للأطعمة التي على وشك تناولها، وذلك بفضل تزويده ببيانات أكثر من 100 وجبة غذائية حول العالم، منها البيتزا والبرغر والباستا.

وكانت شركة "هواوي" الصينية الرائدة، قد أعلنت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عن هاتفيها الجديدين "ميت 20"، و"ميت 20 برو"، ووصفتهما بأنهما قنبلتين تدمران كل منافسي الشركة في سوق الهواتف الذكية.