سيدة أمريكية تتصل بالشرطة لرفض ابنها الذهاب إلي لمدرسة

لجأت سيدة أمريكية للاتصال بالشرطة، بسبب رفض ابنها الذهاب إلى المدرسة، مبررة ذلك بأنه رفض النهوض من سريره والذهاب لتلقي دروسه.
ووفقا لقناة "فوكس نيوز"، السيدة الغاضبة القاطنة في ولاية ميشيجان، اتصلت بشرطة الطوارئ لإنقاذ مستقبل ابنها المهدد بالطرد لتغيبه المتكرر عن المدرسة.
ووصل أحد الأفراد المسؤولين عن تأمين وحماية المدارس إلى منزل السيدة، ورافق الطالب إلى المدرسة بسيارة الشرطة.
وقالت الأم: "زاكاري ابني كسول للغاية، واتصلت بالشرطة حتى تصطحبه إلى المدرسة. هو لا يستيقظ في الوقت المناسب، ولا أشعر بالندم تجاه ما فعلته".
وأتمت "إذا استمر تكرار هذا الأمر فسيتعين علي استدعاء الشرطة مجددًا. لقد فعلت ما يتوجب علي فعله".
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