أشهر الأخبار المكذوبة لعام 2018

انتشرت العديد من الأخبار الكاذبة في جميع المجالات في عام 2018 ، الي أن ظهرت حقيقة تلفيقها بطريقة محكمة، مما جعلت القرّاء يصدقها لفترة من الوقت.

وفيما يلي مجموعة من الأخبار التي تبين لاحقًا أنها كاذبة :

بوتين نادلاً لصدام حسين

انتشرت شائعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد عمل نادلاً، ذات يوم، خلال زيارة قديمة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إلى موسكو.

تبيّن أن هذا غير صحيح من خلال صورة ثانية يظهر فيها النادل بوضوح، وليتأكد من يتأمل الصورة أنه ليس بوتين، وأن الأخير كان في زمن التقاط الصورة، في العام 1975، خريجًا جديدًا من جامعة ليننغراد وأنه كان يخدم آنذاك في المخابرات، وفق بيانات موقع مرصد الإعلام الأردني "أكيد".

فتاة أفغانية للبيع

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لطفلة أفغانية تبلغ من العمر 9 أعوام، قيل إنها نشرت في سياق بيعها، حيث تبين أن الصورة التقطت في العام 2011، حين كانت هناك احتجاجات أفغانية حيال الناتو، وأن تلك الفتاة فقدت عائلتها في تلك العملية.

تعود الصورة لوكالة “رويترز”، وتظهر في الصور الأخرى جنازة الضحايا الذين قضوا، لكن من استخدمها وظّفها في سياق محاربة زواج القاصرات الأفغانيات، وفق "أكيد".

رجال الإطفاء في كرواتيا في كأس العالم

تداول النشطاء فيديو يظهر رجال إطفاء كروات يهرعون استجابة لنداء استغاثة، أثناء مشاهدتهم لمباراة منتخب بلادهم في ربع نهائي كأس العالم.

تبين أن الفيديو كان مجرد رسالة إرشادية، كما أن الفيديو سجل في اليوم التالي للمباراة.