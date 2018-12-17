دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للهاتف Honor Magic 2 ظهر على التقنية بلا حدود.

لقد سمعنا عن هاتف Honor Magic 2 لأول مرة خلال مؤتمر IFA 2018 الذي أقيم منذ ثلاثة أشهر في مدينة برلين، ومن ثم بدأت تنتشر العديد من التسريبات والشائعات المتعلقة بهذا الهاتف. وبعد ان قامت شركة Honor التابعة لهواوي بإطلاق الهاتف رسميًا، فقد أثبت الهاتف حقًا انه متميز ومثير للإعجاب بفضل التقنيات الحديثة الموجودة بداخلة والتي تضعه في منافسة مع الهواتف الذكية التابعة للشركات الأخرى.

يأتي هاتف Honor Magic 2 بوزن 206 جرام وأبعاد 157.3 × 75.1 × 8.3 ملم، ولقد تم تصنيع الهيكل من الزجاج في حين تأتي الحواف من الألمنيوم.

ولقد تم تزويد الواجهة الامامية من الهاتف بآلية منزلقة ذكية والتي تضم سماعة المكالمات وثلاثة كاميرات من بينهم جهاز التعرف على الوجه والذي يُستخدم لفتح قفل الهاتف، كما يمكنك أيضًا استخدام مستشعر بصمة الاصبع المثبت تحت الشاشة لفتح قفل الهاتف.

أما عن الواجهة الخلفية، فهي تأتي بتصميم في غاية الاناقة مع طلاء متدرج والذي يعطيك لون مختلف عند توجيه الهاتف ناحية الشمس، هذا وبالإضافة إلى وجود إعداد كاميرا ثلاثي مقترن بفلاش LED. ومن المثير ان شركة Honor قد أضافت حافظة باللون الأسود المطفي مع الهاتف.

من الأسفل ستجد السماعات الخارجية بالإضافة إلى منفذ USB-C والذي يُستخدم لشحن الهاتف أو لتوصيل سماعات الرأس به عبر محوّل نظرًا لعدم وجود مقبس لسماعة الرأس، او بإمكانك استخدام سماعات لاسلكية بدلًا من ذلك.

من الجانب الأيمن ستجد زر الطاقة وازرار التحكم في الصوت والتي تعمل باستجابة ممتازة، ومن الجانب ايمن يوجد منفذ ادخال شرائح SIM.

يتوفر الهاتف باللون الأسود المتدرج، بالإضافة إلى اللون الأزرق والاحمر. ومع الأسف، لا يدعم الهاتف أي معيار لمقاومة المياه.

يوفر الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.39 بوصة بدقة 1080 × 2340 بكسل بكثافة 4.3 بكسل لكل بوصة مع نسبة أبعاد 19:5:9، وتغطي الشاشة هيكل الهاتف بنسبة %84.8 ولا يوجد بها أي نتوء.

تعتبر الشاشة مذهلة من ناحية العمق وزاويا الرؤية والاضاءة والألوان، فهي تدعم حوالي 16 مليون لون بالإضافة إلى ميزة اللمس المتعدد كما توفر نطاق ألوان DCI-P3.

يمكنك تفعيل ميزة Eye Comfort من خلال الاعدادات للمشاهدة او للقراءة لساعات طويلة، كما يمكنك تفعيل ميزة Ambient والتي ستكون مفيدة للغاية مع شاشة AMOLED.

يأتي هاتف Honor Magic 2 بستة كاميرات؛ ثلاثة من الامام وثلاثة من الخلف.

حيث يوفر إعداد الكاميرا الخلفي كاميرا رئيسية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة f/1.8، وكاميرا ثانوية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، هذا وبالإضافة إلى كاميرا متخصصة لصور الأبيض والأسود بدقة 24 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ويأتي إعداد الكاميرا الخلفي مقترن بفلاش من نوع LED.

تدعم الكاميرا الخلفية وضع تصوير HDR والبانوراما، ولكن للأسف لا يوجد مثبت بصري.

كما تأتي جودة تصوير الفيديو مع الكاميرا الخلفية بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، او بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، أو بدقة 720 بكسل بمعدل 480 إطار في الثانية.

أما عن إعداد الكاميرا الامامي، فهو يضم كاميرا رئيسية بدقة 16 ميجابكسل f/2.0، وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

تدعم الكاميرا الامامية وضع تصوير HDR والبورتريه، كما انها متخصصة للتعرف على الوجه.

وتأتي جودة تصوير الفيديو بالكاميرا الامامية بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

ولقد أضاف آخر تحديث للهاتف خاصية جديدة إلى الكاميرا والتي تسمح لك برؤية السعرات الحرارية للأكل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يعمل هاتف Honor Magic 2 بواسطة معالج HiSilicon Kirin 980 ثماني النواه مع عملية تصنيع 7 نانومتر، والذي سيوفر لك جميع التقنيات التي قد تحتاجها.

كما يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android Pie إصدار 9.0 والمستند إلى واجهة مستخدم EMUI 9.0 و Magic UI 2.0.

يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 او 256 جيجابايت، هذا وبالإضافة إلى خيار آخر بسعة 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 من الذاكرة الداخلية. ومع الأسف، لا يوجد إمكانية لإضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

يدعم الهاتف اتصال Wi-Fi 802.11، وبلوتوث إصدار 5.0 و GPS و NFC.

يأتي هاتف Honor Magic 2 ببطارية قوية غير قابلة للإزالة بسعة 3500 مللي أمبير والتي ستوفر لك 6 ساعات من تشغيل الشاشة.

ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 50 واط، ولكن لا يوجد دعم لتقنية الشحن اللاسلكي.

بالنسبة للأسعار فهي تبدأ تقريبًا من 545 دولار أمريكي لنسخة 6 مع 128 جيجابايت، وتصل إلى 690 دولار أمريكي لنسخة 8 مع 256 جيجابايت.

هذا الموضوع مراجعة للهاتف Honor Magic 2 ظهر على التقنية بلا حدود.