دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Plus Beat يعمل كبديل لإشعارات LED على هاتف One Plus 6T © Tech World قدمت بواسطة في أواخر أكتوبر أعلنت شركة ون بلس ورسميًا عن هاتفها الرائد One Plus 6T، وكان أحد النقاط الرئيسية التي كان يفتقرها الهاتف هي إشعارات LED، التي من شأنها تُعلِم صاحب الهاتف عن وجود إشعار غير مقروء، ليأتي تطبيق Plus Beat بديلًا لهذه الميزة، وذلك من خلال وميض متسارع من على شاشة الهاتف وبفترات منتظمة، مع دعمه إمكانية تعيين الفاصل الزمني من قبل المستخدم. كما ويدعم تطبيق Plus Beat تخصيص لون وشكل الوميض لكل إشعار، على سبيل المثال إشعارات فيسبوك ببساطة تستطيع تخصيص لها وميض مع لون، وإشعارات تويتر مثلًا تستطيع تخصيص لها وميض بشكل ولون آخر، أيضًا من مزايا التطبيق الأخرى دعمه لإخفاء محتوى الإشعارات أو إظهاره، أو إخفاء كل المحتوى وإظهار الإشعار على شكل أيقونة التطبيق. ومن على صفحة التطبيق يُشير مّطوّره أنه تم اختباره على هواتف OnePlus 6 / 6T / 5 / 5T / 3 / 3T ويجب ان يعمل مع أي هاتف يدعم عرض Ambient، وهناك نقطتين يجب الأخذ بها للعمل مع التطبيق دون أي مشاكل، الأولى على مقتني هذه الهواتف تمكين خيار “تنبيه الشاشة عند تلقي الإشعارات” من ضمن إعدادات الشاشة في الهاتف، والنقطة الأخرى، إزالة تطبيق Plus Beat من قائمة “تحسين البطارية”، وذلك أيضًا من ضمن إعدادات الهاتف ومن ثم البطارية. أخيرًا تطبيق Plus Beat متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل، فإن كنت أحد حملة هواتف ون بلس المذكورة أعلاه، فيجب أن يعمل التطبيق معك وتستفيد منك بشأن أو بآخر. التدوينة تطبيق Plus Beat يعمل كبديل لإشعارات LED على هاتف One Plus 6T ظهرت أولاً على عالم التقنية.

تطبيق Plus Beat يعمل كبديل لإشعارات LED على هاتف One Plus 6T

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق Plus Beat يعمل كبديل لإشعارات LED على هاتف One Plus 6T على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .