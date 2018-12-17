دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Xiaomi القادم يضم شاشة 5.84 إنش ونتوء علوي للكاميرة الأمامية ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت تفاصيل جديدة حول أحد إصدارات شاومي من الهواتف الذكية الذي يأتي مع شاشة 5.84 إنش مميزة بتصميم يضم النتوء العلوي، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو هاتف Redmi 7 Pro.

تستعد شركة Xiaomi لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية الذي تستهدف به سوق الهواتف المتوسطة، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف يعرف بRedmi 7 Pro، حيث يأتي مع نتوء علوي صغير الحجم في الشاشة للكاميرة الأمامية.

وقد ظهر الهاتف في TENAA برمز M1901F9T، مع ثلاثة نماذج متوقعة للهاتف، كما يتمز الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة تدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي، وتتميز بتصميم رأسي، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

كما تكشف التسريبات عن تفاصيل مؤكدة حول قياسات الهاتف 147.76 في 71.89 في 7.8مم، مع حجم شاشة 5.84 إنش، وبطارية بقدرة 2900 mAh.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Xiaomi القادم يضم شاشة 5.84 إنش ونتوء علوي للكاميرة الأمامية ظهر على التقنية بلا حدود.