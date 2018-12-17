دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أمازون تؤجل نظام Echo Auto للسيارات حتى عام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

في أواخر هذا العام، بدأت شركة أمازون بإصدار مجموعة من الأجهزة المتصلة بأليكسا التي أعلنت عنها في شهر سبتمبر الماضي. ومع ذلك، فإن نظام Echo Auto الذي يربط المساعد الافتراضي بستريو سيارتك لن يكون واحدًا من الأجهزة القادمة هذا العام.

فعلى الرغم من بعض التراجعات التي يحدثها موقع أمازون الإلكتروني، إلا ان موقع AFTVNews قد لاحظ أن صفحة هذا المنتج قد تغيرت مؤخرًا، حيث كانت تشير الصفحة من قبل إلى ان “هذا المنتج سيكون متاح في وقت لاحق من هذا العام”، فقد تم تحديث هذا النص إلى: “هذا المنتج متاح من خلال الدعوة فقط”، مما يشير إلى أن الدعوات لن تأتي هذا العام.

كما قد ظهر تعديل أخر في الدعم المحتمل لتطبيقات الملاحة، حيث قد وعدت أمازون من قبل انه سيتم إضافة دعم لخرائط جوجل وخرائط أبل و Waze، فإنه قد اتضح ان هذا الدعم لن يصل إلا في عام 2019. كما هناك أيضًا صفحة دعم قامت بإدراج الهواتف التي لن يعمل معها الجهاز، بما في ذلك هاتف Nexus 4.

المصدر

هذا الموضوع أمازون تؤجل نظام Echo Auto للسيارات حتى عام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.