شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان الأفغانية تجتمع مع مسؤولين أمريكيين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حركة طالبان الأفغانية إن ممثلين عنها اجتمعوا مع مسؤولين أمريكيين في الإمارات اليوم الاثنين، في الوقت الذي تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية للاتفاق على أساس لعقد محادثات لإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 عاما.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة إن ممثلين للسعودية وباكستان والإمارات يشاركون أيضا في المحادثات التي تأتي بعد اجتماعين على الأقل بين مسؤولين من طالبان ومبعوث السلام الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد في قطر.

وأضاف أن المحادثات، التي جرت في مكان لم يُكشف عنه، قد تستغرق بعض الوقت. وقال أعضاء كبار في الحركة في أفغانستان إن المحادثات ستستمر ثلاثة أيام.

وأحجمت السفارة الأمريكية في كابول عن تأكيد عقد أي اجتماعات.

وتكثفت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الصراع الأفغاني على الرغم من رفض طالبان حتى الآن التعامل بشكل مباشر مع الحكومة المعترف بها دوليا في كابول والتي تعتبرها غير شرعية ومفروضة من الخارج.

وتقول طالبان إن وجود القوات الدولية في أفغانستان هو العقبة الرئيسية أمام السلام. وتسعى طالبان لإعادة فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية بعد الإطاحة بها من الحكم في 2001.

ورغم تسارع وتيرة جهود السلام، تواصل القتال وخلف عددا كبيرا من القتلى والمصابين من الجانبين.

وعلى الرغم من أن الحكومة الأفغانية لم تشارك بشكل مباشر في المحادثات قال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب إن فريقا من كابول التقى مع مسؤولين أمريكيين وسعوديين في الإمارات أمس الأحد.