شكرا لقرائتكم خبر عن الامم المتحدة تطالب بمساعدات للفلسطينيين بـ 350 مليون دولار لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الامم المتحدة الاثنين المجتمع الدولي الى تقديم مساعدات الى الفلسطينيين بقيمة 350 مليون دولار للعام 2019، إلا أنها دعت الى "الواقعية" متخوفة من عدم التمكن من الحصول على هذا المبلغ.

واعلنت الامم المتحدة ان هذا المبلغ أقل من موازنة المساعدات للعام الماضي التي كانت 539 مليون دولار. والهدف منها دعم 1،4 مليون فلسطيني في اطار اكثر من 200 مشروع.

وتراجعت مساعدات الامم المتحدة الى الفلسطينيين بشكل كبير إثر توقف الولايات المتحدة عن مساهمتها في هذه المساعدات.

كما خفضت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب عام 2018 بأكثر من 500 مليون دولار مساعداتها الى الفلسطينيين، كما توقفت عن تقديم دعم مالي الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

واوضح جيمي ماكجولدريك، المنسق الانساني للامم المتحدة للاراضي الفلسطينية، الاثنين، انه نظرا الى تراجع عدد المانحين، على الامم المتحدة أن تكون "أكثر واقعية" عندما تطالب المجتمع الدولي بالمساعدات.

وتابع المسؤول الاممى من رام الله "لقد ركزنا خطة التدخل الانسانية على الاولويات الاكثر الحاحا".

وسيعود القسم الأكبر من المساعدات الى قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حركة حماس وحيث يعيش اكثر من مليوني شخص في منطقة محدودة المساحة وخاضعة لحصار اسرائيلي خانق.