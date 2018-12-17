استثمارات المغتربين السوريين في الخارج بلغت 53 مليار دولار

نظمت غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعا لرجال الأعمال القطريين مع أصحاب الشركات الذين يعيشون خارج سوريا، والذين جاؤوا لمناقشة التعاون في المشاريع المشتركة في قطر وبلدان أخرى. وجاء في العرض "بلغ حجم استثمارات المغتربين السوريين في الخارج 53 مليار دولار منها 33 مليار دولار استثمارات في قطاعات صناعية و20 مليار دولار استثمارات مالية في 42 دولة".

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