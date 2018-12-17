صور جوية تكشف تهريب النفط السوري من شرق الفرات إلى الخارج (صور)

وبحسب "سانا"، فإن الصور الحديثة التي "التقطتها الأقمار الصناعية وطيران الاستطلاع الروسي هي لقوافل صهاريج تابعة للمجموعات الإرهابية المنتشرة شرق نهر الفرات تقوم بتهريب النفط السوري باتجاه تركيا والعراق بغطاء مباشر من الولايات لمتحدة الأمريكية و"التحالف" غير الشرعي الذي تقوده".

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وأكدت الوكالة أن "هذه الصور تثبت تورط قوات "التحالف الأمريكي" بدعم الإرهابيين في سوريا وتقديم المساعدات لهم مقابل سرقة النفط الذي تذهب عائداته إلى جيوب متزعمي التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "داعش" والقوات غير الشرعية الموجودة في تلك المناطق".

ويذكر أن رئيس هيئة الأركان الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، أكد في الخامس من الشهر الجاري أن الاستخبارات الروسية ترصد بشكل دوري دخول قافلات نفط من شرق سوريا إلى أراضي تركيا والعراق.

وقال غيراسيموف خلال اجتماعه مع ملحقين عسكريين أجانب: "تسجل وسائل الاستطلاع الروسية بشكل دوري قوافل تنقل النفط، قادمة من المناطق الشرقية من سوريا، التي يسيطر عليها التحالف، متوجهة إلى أراضي تركيا والعراق.

وبعد تحرير معظم المناطق في ريف دير الزور من تنظيم "داعش" الإرهابي يعمل الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الروسية العاملة في سوريا على الحد من عمليات التهريب بنسبة كبيرة واستثمار عائدات النفط في إعادة الإعمار ما انعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين في المنطقة.